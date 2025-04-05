Стало известно, как мошенники обманывают участников СВО

РИА Новости: мошенники предлагают бойцам СВО за деньги помочь найти сослуживцев
Мошенники стали предлагать бойцам СВО за деньги помочь найти сослуживцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ.
Отмечается, что в некоторых случаях злоумышленники вынуждают бойцов брать кредиты.
«Участнику СВО приходит сообщение в социальной сети. Мошенник сообщает, что может помочь в поиске родственника или друга, который попал в плен, ранен. <...> После того, как деньги перечислены, могут уговаривать взять кредит в банке для дополнительной помощи», — поделились в МВД.
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Правоохранители советуют не общаться с мошенниками, а вместо этого обратиться в Минобороны РФ и публичные органы власти.
До этого в Москве таксист попытался обмануть мать пропавшего без вести бойца СВО и волонтера. Он просил за свои услуги 19 тысяч рублей.
Однако после звонка в полицию мошенник решил снизить цену до 5 тыс. рублей.
Ранее медсестру обвинили в осквернении памятника защитникам Отечества.