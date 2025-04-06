Стало известно, как изменилась финансовая стратегия россиян в 2025 году

Россияне в 2025 году стали чаще придерживаться стратегии экономии и реже стратегии «больше тратить», следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Специалисты отметили, что 25% респондентов назвали себя сторонниками финансовой стратегии «больше тратить», 40% — приверженцами стратегии «больше экономить».

Вместе с тем, в 2024 году число сторонников стратегии «больше тратить» резко выросло, пояснили эксперты. Они добавили, что в 2025 году количество россиян, тратящих заработанное, напротив, немного уменьшилось (на 2%), а число тех, кто стремится к экономии, увеличилось (+2%).

Значительная часть участников опроса (31%) признала, что откладывает средства на «черный день». Кроме того, 21% копит на покупку недвижимости, 16% откладывает средства на будущее детей и для создания пассивных источников дохода.

37% опрошенных откладывают в кубышку 10–25% от своих доходов, а каждый четвертый — менее 10%.

Каждый второй респондент (47%) с доходом до 50 тыс. рублей копит на финансовую подушку. Каждый четвертый (23%) — на отдых и путешествия.

Участники опроса с зарплатой от 100 тыс. рублей заметили, что на первом месте среди целей для накоплений у них также находится финансовая подушка безопасности (37%), а на втором — покупка недвижимости (36%).

В опросе приняли участие жители 378 населенных пунктов. Исследование проводилось с 26 марта по 1 апреля 2025 года. Размер выборки составил 1600 респондентов старше 18 лет.