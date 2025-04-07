В Сбере предупредили о снижении ставок по некоторым вкладам с 11 апреля

В Сбере предупредили клиентов об изменении ставок по кладам линеек «Лучший%» и «СберВклад» с 11 апреля. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщила пресс-служба кредитной организации.

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Максимальная ставка для всех клиентов составит 20 процентов годовых на сроках четыре и пять месяцев. Ранее максимальная ставка по обеим линейкам составляла 21 процент.

— Изменение условий не распространяется на вклады, которые будут оформлены до этой даты. Клиенты могут зафиксировать свою доходность до понижения ставок, — сообщил представитель компании в разговоре с «РБК».

21 марта совет директоров Центрального Банка России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента. В нем допустили повышение ставки в случае, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели по инфляции в четыре процента.

Недавно глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изменение жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка России неизбежно, однако точные сроки ослабления и снижения ключевой ставки пока назвать сложно.

Также появилась информация о том, что Банк России введет новые ограничения на выдачу ипотеки и автокредитов. Лимиты рискованных выдач могут коснуться россиян с сомнительной платежеспособностью и ипотечников с высоким показателем деловой нагрузки — свыше 80 процентов.