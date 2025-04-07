Половина россиян платит проценты по кредиткам из-за ошибок

Более половины владельцев кредитных карт в России сталкиваются с неожиданными переплатами из-за неправильного использования банковского продукта. Об этом рассказал Life.ru финансовый эксперт Александр Патешман.

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По словам эксперта, главный секрет экономии — грамотное использование грейс-периода — беспроцентного. Он состоит из двух частей: месячного расчетного периода и последующих 20 дней на погашение. Чтобы избежать процентов, нужно возвращать минимум 5% от потраченной суммы. Например, при расходах в 10 тыс. рублей нужно внести 500 рублей до конца платежного периода.

Эксперт посоветовал держать счет в том же банке, в котором оформляли кредитку. По его словам, это ускорит переводы и избавит от комиссий. Даже недостача в один рубль может привести к начислению процентов за весь период. Патешман рекомендует всегда пересылать на счет немного больше нужной суммы, чтобы избежать списания средств на скрытые комиссии или дополнительные услуги банка.