На рынке кредитов появились признаки восстановления

Объем выдачи кредитов наличными в марте вырос на 8% к февралю, достигнув 237 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Frank RG. Восстановление сегмента продолжается третий месяц, за это время объем выданных средств вырос на 22%, но по-прежнему остается значительно ниже показателей 2023-2024-годов (на 60%). Объем выдач растет за счет увеличения среднего чека (в марте он составил 160,6 тысячи рублей), тогда как в количественном исчислении выдачи продолжают сокращаться (в марте было выдано 1,47 млн ссуд).

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На рынке наблюдается тренд на снижение уровня одобрений по необеспеченным кредитам наличными и переориентацию банков на работу с залоговыми кредитами, поясняет руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Это вызвано сохранением высокой ключевой ставки на высоком уровне и макропруденциальными требованиями ЦБ, которые давят на капитал банков. На этом фоне большинство банков сосредоточились на выдаче кредитов заемщикам «хорошего кредитного качества» - с оптимальным уровнем долговой нагрузки.

По мнению Солдатенковой, в краткосрочной перспективе эта тенденция продолжится, но отдельные игроки могут начать превентивно смягчать требования к отдельным заемщикам – особенно если на апрельском заседании от ЦБ поступит сигнал о возможном снижении ключевой ставки.

Ключевой параметр, на который смотрят банки при одобрении кредита — это показатель долговой нагрузки заемщика, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. В целях предупреждения возможного отказа перед обращением за кредитом можно привлечь платежеспособного созаемщика, уменьшить запрашиваемую сумму или увеличить срок кредита. Также вероятность одобрения кредита будет выше, если заемщик может подтвердить свой доход выпиской из СФР, получить которую можно на «Госуслугах», отмечает эксперт.