В России появился новый тип «оконных мошенников»

В России появилась новая схема мошенничества. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, аферисты выманивают у доверчивых россиян деньги под предлогом установки москитных сеток на окна. Действуют «оконные мошенники» в домовых и районных чатах столицы, рассылая сообщения о приеме заказов на установку сеток.

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Менеджер объясняет, что для пуска заказа в работу нужна группа покупателей, и люди соглашаются. Цена — 1600 рублей за штуку. Обычно сразу после перевода денег за заказ аферист исчезает и добавляет пользователя в черный список.