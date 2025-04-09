Мошенники начали рассылать российским дачникам фейковые квитанции

Россиянам начали приходить фальшивые квитанции, которые мошенники выдают за сообщения о долгах за ЖКХ по дачным участкам.

Об этом RT рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Это особенно опасно, так как многие садоводы не всегда тщательно проверяют подобные документы, доверяя привычной форме квитанции», — предупредил депутат.

Он посоветовал россиянам проявлять бдительность и никогда слепо не доверять приходящим квитанциям. Всю информацию следует перепроверять, в том числе используя для этого личный кабинет на «Госуслугах». Также при необходимости можно напрямую уточнить сумму задолженности у председателя СНТ, в котором находится дачный участок, напомнил Чаплин.

Что касается оплаты коммунальных услуг, то делать это следует строго через проверенные каналы – также на «Госуслугах» или через председателя СНТ, который должен предоставить соответствующие документы для проведения платежа. Сканировать QR-коды с сомнительных квитанций, переходить по ссылкам ни в коем случае нельзя – так мошенники воруют личные данные россиян, заключил парламентарий.

Напомним, в МВД РФ до этого сообщили, что мошенники начали рассылать в российские компании письма под видом уведомлений от Федеральной налоговой службы (ФНС) с целью завладения персональными данными. Мошенническое уведомление можно определить по фейковому коду, поддельным подписям и неверным абонентским номерам. Также на бланках могут быть фамилии и инициалы несуществующих сотрудников.