Пенсии пересчитают почти 400 тысячам многодетных матерей

В России упразднение шестилетнего максимального срока ухода за ребёнком, засчитываемого в пенсионный страховой стаж, коснётся «почти 400 тыс.» многодетных матерей.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на финансово-экономическое обоснование к законопроекту Минтруда «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Если раньше могли зачислять максимум шесть лет или уход за четырьмя детьми, сейчас будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребёнком. Ведомство отправило законопроект на рассмотрение правительства.

Ранее сообщалось, что в Думу внесут проект о доплате к пенсии за иждивенцев.