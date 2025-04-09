Российские власти придумали, как увеличить коэффициент рождаемости

Со следующего года в России начнет действовать семейная налоговая выплата работающим родителям двоих и более детей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтруда РФ.

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«Уплаченный в 2025 году НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница возращена в виде единовременной выплаты. Выплату смогут получить оба родителя», — говорится в сообщении.

Это одна из мер Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года, которую утвердило правительство, пишет газета.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, при разработке стратегии учитывались особенности текущей демографической ситуации. Она также отметила, одним из основных инструментов демографической политики останется материнский капитал.‎

В начале года сообщалось, что рождаемость в России приблизилась к показателям 2000 года, который отличался одним из самых низких значений за всю современную историю страны. Как отмечал первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, подобная ситуация сложилась из-за менее благоприятной возрастной структуры и снижения числа женщин репродуктивного возраста. При этом, по словам замминистра, после 2027 года ожидается увеличение интенсивности деторождения.