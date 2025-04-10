Названа сумма, которую россияне потратят на подготовку к Пасхе

В среднем российские граждане выделят на подготовку к Пасхе 2,5 тыс. рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитиков сервиса лояльности «Апельсин».

В преддверии праздника жители Москвы и Санкт-Петербурга собираются потратить на празднование больше всего — около 3 тыс. рублей. А жители Вологды, Калининграда, Рязани и Челябинска планируют отдать меньше — до 1,5 тыс. рублей.

В исследовании говорится, что основной статьей расходов является покупка ингредиентов. Речь идет о яйцах, твороге, сухофруктах и сметане. Вместе с тем, как уточняют специалисты, 32% граждан готовы потратить до 1 тыс. рублей на украшения, а 36% — около 500 рублей.

Доля тех, кто намерен приобрести готовые куличи в торговых точках, оценивается в 69% россиян. Также отмечается, что в пользу покупки готовых украшений для яиц (краски, термонаклейки, декупаж) высказались 45% респондентов.

Ранее первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев обратился к Федеральной антимонопольной службе с просьбой установить дополнительный контроль за ценами на яйца в преддверии Пасхи для недопущения необоснованного повышения их стоимости.