Сегодня практически каждый второй владелец банковских карт может столкнуться с попыткой финансового мошенничества, предупредил начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин. В банке назвали самые распространенные способы кражи средств с карт.

На первом месте — фишинг. Клиенты, как выяснил ВТБ, все чаще сталкиваются с поддельными интернет-магазинами, которые предлагают товары по выгодной цене.

«На поддельном сайте клиента просят ввести свою личную информацию: логин, пароль, номер карты и т. д. Мошенники сопровождают сделку формальными деталями: отправляют фальшивые номера заказов, договоры оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты мошенники перестают выходить на связь, а сайт удаляется», — рассказывают в банке.

Также среди распространенных схем социальная инженерия. Аферисты выдают себя за сотрудников банка или службы безопасности, чтобы убедить людей предоставить доступ к карте и личным данным. Тактики могут быть разными: у граждан просят код из СМС, убеждают в подозрительной активности, отправляют фальшивые уведомления о блокировке.

Третья схема связана с виртуальными клонами карт. Их изготавливают с помощью шпионского ПО, которое позволяет удаленно управлять смартфоном, включая камеру, микрофон и функции NFC. После установки ПО мошенники уговаривают подтвердить данные: например, сфотографировать карту и ввести ПИН-код, чтобы якобы сменить его на новый. В это время активируется NFC, данные карты (ID, срок действия) перехватываются.