Стало известно о росте случаев разморозки активов россиян в Clearstream

Российские инвесторы получили возможность вернуть свои средства из депозитария Люксембурга Clearstream, так как власти герцогства стали все чаще выдавать разрешения на разблокировку. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что ранее было известно лишь об одном случае получения лицензии на разблокировку в Clearstream, в отличие от Euroclear в Бельгии, где активы граждан РФ размораживались чаще.

В октябре сообщалось, что несколько крупных брокеров получили 11 октября от «Инвестиционной палаты», организатора обмена заблокированными активами, архивы со сделками, по которым было получено одобрение. Отмечалось, что данная информация была подтверждена в пресс-службах «Цифра Брокера», БКС и «Риком-Траста». В пресс-службе «Финама» добавили, что второй раунд выкупа состоялся и средства начали поступать на счета клиентов.