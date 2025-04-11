Стало известно о росте случаев разморозки активов россиян в Clearstream

Газета.Ru

Российские инвесторы получили возможность вернуть свои средства из депозитария Люксембурга Clearstream, так как власти герцогства стали все чаще выдавать разрешения на разблокировку. Об этом пишет РБК.

Стало известно о росте случаев разморозки активов россиян в Clearstream
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Отмечается, что ранее было известно лишь об одном случае получения лицензии на разблокировку в Clearstream, в отличие от Euroclear в Бельгии, где активы граждан РФ размораживались чаще.

В октябре сообщалось, что несколько крупных брокеров получили 11 октября от «Инвестиционной палаты», организатора обмена заблокированными активами, архивы со сделками, по которым было получено одобрение. Отмечалось, что данная информация была подтверждена в пресс-службах «Цифра Брокера», БКС и «Риком-Траста». В пресс-службе «Финама» добавили, что второй раунд выкупа состоялся и средства начали поступать на счета клиентов.

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