«Ситибанк» разблокировал часть активов граждан РФ

Ряд клиентов Ситибанка, принадлежащего Citigroup, начали получать выплаты по купонам и погашениям.

Об этом сообщает Wealth IQ со ссылкой на клиентов.

«С вечера 9 апреля клиенты Ситибанка начали получать выплаты по купонам и погашениям, которые долгое время считались замороженными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет только о деньгах российской «дочки» Citigroup и не о ценных бумагах.

Также в пятницу, 11 апреля, стало известно, что российские инвесторы получили возможность вернуть свои средства из депозитария Люксембурга Clearstream, так как власти герцогства стали все чаще выдавать разрешения на разблокировку. Ранее было известно лишь об одном случае получения лицензии на разблокировку в Clearstream, в отличие от Euroclear в Бельгии, где активы граждан РФ размораживались чаще.