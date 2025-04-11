ЦБ отреагировал на сообщения о «жестких лимитах» на снятие наличных

Банк России заявил, что информация о введении ограничения на снятие наличных в банкоматах в размере более 50 тысяч рублей в день с 1 сентября 2025 года не соответствует действительности. Заявление сделано в Telegram-канале регулятора.

ЦБ назвал сообщения «очередным мифом». Он отметил, что с начала апреля 2025 года в стране приняли закон (№ 41-ФЗ), обязывающий кредитные организации проводить мероприятия по борьбе с мошенничеством при выдаче наличных денег через банкоматы. Эти положения закона начнут действовать с 1 сентября этого же года.

Перед выдачей наличных через банкомат банку будет необходимо провести проверку на предмет того, не снимаются ли клиентом средства под влиянием аферистов. В случае выявления кредитной организацией признаков мошенничества она должна будет ограничить на 48 часов выдачу наличных на сумму не более 50 тыс. руб. в сутки, пояснил регулятор.

Ограничение связано с тем, что в течение двух суток человек может осознать свою ошибку и передумать снимать наличные или передавать их злоумышленникам. Проверку будет осуществлять банк, выдавший клиенту карту. Список признаков мошеннических операций можно найти на сайте Центрального банка России.