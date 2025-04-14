В Сбере назвали желаемый доход россиян после выхода на пенсию

Средний желаемый доход россиян после выхода на пенсию составляет 52,3 тысячи рублей, показало исследование «СберНПФ». Запросы граждан увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом. По мнению аналитиков, это может говорить как о росте потребностей, так и об изменении отношения к пенсии: все больше россиян начинают воспринимать пенсию как активную фазу жизни, которую они хотят прожить в привычном качестве, не меняя привычек и образа жизни.

Самые высокие запросы по доходу на пенсии оказались у москвичей — в среднем 82,5 тысячи рублей. На втором месте жители Владивостока, мечтающие о пенсии в размере 76,4 тысячи рублей. За год размер желаемой пенсии у владивостокцев вырос более чем в два раза.

На третьем месте — Омск и 74,3 тысячи рублей, жители этого города также увеличили свои пенсионные запросы почти вдвое (+95%). Замыкают пятерку лидеров Новокузнецк (73,8 тысячи рублей) и Набережные Челны (72,5 тысячи рублей).

Самые низкие пенсионные ожидания — в Челябинске, Иркутске и Тюмени. Здесь опрошенные называли средние суммы в размере 18,2 тысячи, 25,2 тысячи и 30 тысяч рублей соответственно.

У молодежи запросы к размеру пенсии выше: респонденты в возрасте от 18 до 30 лет рассчитывают в среднем на 66,4 тысячи рублей в месяц — на 19 тысяч больше, чем у старшей возрастной группы.

Ранее Банки.ру провел опрос среди пользователей, чтобы узнать, какой размер пенсии они сочли бы для себя идеальным, к каким способам прибегают для ее увеличения. Выяснилось, что абсолютное большинство респондентов не используют никакие другие способы формирования пенсии, кроме обязательного пенсионного страхования. Это 80% среди работающих пенсионеров и 89% — среди неработающих.