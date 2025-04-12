Россиянам назвали самые рискованные виды вложений

Самый опасный вид вложений — это финансовые пирамиды, рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев. Рискованные инвестиции финансовый аналитик назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Самые рискованные — это пирамиды, которые маскируются под добропорядочные инвестиционные проекты. Там обязательно обещают большие деньги. Распознать их не очень просто, потому что они очень здорово умеют маскироваться. Основной признак — вам предлагают доход намного больше, чем в среднем существует в стране и на рынке», — рассказал Беляев.

Также экономист посоветовал с осторожностью относиться к рынку Форекс.

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«Он, конечно, более добропорядочный. Это не мошенники. Тем не менее он очень рискованный и труднопредсказуемый. Ну и, конечно, рынок криптовалют. Как бы его ни расхваливали и ни рекламировали, это все-таки тоже высокорискованные инвестиции», — добавил он.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предупредил, что из-за обвала сырьевых рынков приток долларов в Россию может снизиться. По словам эксперта, на фоне тарифных войн, которые инициировал президент США Дональд Трамп, нарушилась мировая торговля энергоресурсами. Приток валюты от российского экспорта, по его словам, будет снижаться, предложение валюты — падать, и, как следствие, количество долларов в стране может уменьшиться.