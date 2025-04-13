Финансист оценила размер средней пенсии россиян на 2026 год

Размер средней пенсии в России в 2026 году может составить порядка 25 тысяч рублей. Такой прогноз сделала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Наталья Орлова в разговоре с агентством «Прайм».

«Эта цель осуществима, так как создан хороший задел в 2024 году, когда было разморожено индексирование пенсий работающим пенсионерам и произведен перерасчет военным пенсионерам, таможенникам, пожарным», — напомнила финансист.

На пенсию выше среднего показателя могут претендовать жители Москвы, Петербурга, районов Крайнего Севера, так как зарплаты в этих российских субъектах довольно большие, что влияет на сумму пенсионных выплат.

По словам Орловой, индексацию пенсий будут проводить с опережением инфляции. В этом случае уровень жизни пенсионеров в РФ значительно повысится.

Дебетовые карты для пенсионеров:

Сейчас в линейках многих банков есть карты для пенсионеров. По ним для клиентов старшего возраста предлагается льготная стоимость обслуживания, категории кэшбэка, оплата ЖКУ без комиссии, часто есть процент на остаток, что позволяет пенсионерам накапливать сбережения. Правда, для получения выгодных условий владельцу карты может быть необходимо перевести на нее начисление пенсии или пособий. Аналитик Банки.ру Эряния Бочкина составила перечень примеров таких карт:

«Пенсионная карта» от Газпромбанка

«Пенсионная карта» от Т-Банка

«Дебетовая карта для пенсионеров» от ВТБ

«Пенсионная карта» от ПСБ

«Пенсионная карта ОТП Забота» от ОТП Банка

«Пенсионная карта» от Банка «Левобережный»