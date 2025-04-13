Списание зачисленных по ошибке денег признали незаконным

Верховный суд России признал решение банка «Юникредит» о списании у клиента «ошибочно зачисленных» денег незаконным. Об этом говорится в постановлении суда.

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В 2022 году клиент банка — Тамара Шкулева — получила купонный доход от облигаций. Банк увидел в этом «ошибочное зачисление» и без распоряжения клиента списал с ее счета более 780 тысяч евро.

Шкулева обратилась в Верховный суд после безуспешных попыток обращений в суды разных инстанций, где ей отказывали с тем аргументом, что она являлась опытным инвестором.

«Вывод суда о том, что истец является "опытным инвестором" (...) не свидетельствует о наличии или отсутствии права банка на спорные денежные средства и не имеет отношения к одностороннему списанию денежных средств», — говорится в постановлении суда.

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