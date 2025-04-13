В России выросла стоимость приготовления пасхального кулича

Средняя стоимость приготовления пасхального кулича в России за год выросла на 10,8% и составила 234,3 рубля, сообщили ТАСС в ассоциации "Руспродсоюз".

"Средняя стоимость приготовления пасхального кулича за год выросла на 10,8%. Таким образом, на приготовление пасхального кулича сегодня нужно 234,3 руб. (против 211,4 руб. годом ранее)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной вклад в рост стоимости внесло сливочное масло.

Как уточнили в ассоциации, для расчета был взят рецепт, в котором для приготовления пасхального кулича нужно: 350 гр муки, 170 мл молока, 2 куриных яйца, 100 гр сахара, 70 гр сливочного масла, 100 гр сухофруктов, для глазури - 2 яичных белка и 100 гр сахара.

Пасха в 2025 году отмечается православными христианами 20 апреля.