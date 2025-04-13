В ФНС напомнили об истекающих сроках для подачи декларации по НДФЛ

Для подачи декларации по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) осталось чуть больше двух недель, напомнила замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светлана Бондарчук, пишет РИА Новости.

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"Гражданам необходимо отчитаться о полученных доходах до 30 апреля, а оплатить налог - не позднее 15 июля 2025 года", - сказала она.

Бондарчук уточнила, что это необходимо сделать, если в прошлом году, например, была продана квартира, которая находилась в собственности менее трех лет. Срок увеличивается до пяти лет для нерезидентов. Это граждане, которые находятся в стране менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд.

Также декларацию необходимо подать, если человек в прошлом году выиграл в лотерею, сдавал свое имущество в аренду, получал дорогие подарки не от близких родственников или доходы из-за рубежа.

В ФНС рекомендуют использовать для подачи декларации сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на официальном сайте ведомства.