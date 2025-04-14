В России помолодела банковская просрочка

В начале 2025 года доля «молодой» просрочка долгов перед банками превысила 40 процентов рынка. О «помолодевшей» задолженности со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщает Forbes.

За первый квартал банки решили продать коллекторам просроченную задолженность на 56,9 миллиарда рублей. Рост доли «молодой» просроченной задолженности, срок которой не превышает года при этом резко выросла. Главной причиной называют рост госпошлин с сентября 2024-го (тогда в РФ повысились пошлины на подачу искового заявления имущественного характера, за рассмотрение требований в приказном порядке, за правопреемство и прочие). Коллекторам стало невыгодно работать с «судебными» портфелями банков и микрофинансовых организаций.

Популярнее стали долги с малыми чеками — их продают быстрее, без судов, либо взыскивают через исполнительную надпись нотариуса (позволяет обойтись без суда), объясняет управляющий директор ПКБ Павел Михмель.

«Чем моложе долг, тем выше вероятность актуальности контактов должника, а, значит, выше вероятности взыскания в переговорном процессе, то есть на досудебной стадии без затрат на судебное взыскание. Молодые портфели стоят дороже глубокой просрочки, но цена окупается высокими сборами, поэтому "свежая" просрочка пользуется высоким спросом у покупателей», — добавил гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от ЛДПР предложили запретить деятельность коллекторов в России. Они предлагают «установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)». Мера также подразумевает предоставление клиенту права в течение десяти дней со дня заключения договора запретить кредитору привлечение третьих лиц для взыскания долга. Кредитные организации могут своими силами взыскивать просроченную задолженность, оставаясь в рамках правового поля, напомнили парламентарии.