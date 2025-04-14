Россияне получат 1,5 млрд рублей по налоговому вычету за спорт

У российских граждан будет возможность вернуть 1,5 млрд рублей по налоговому вычету за занятия спортом. Об этом заявил министр спорта, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев, передает ТАСС.

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Сегодня министр принимает участие в образовательной программе «Мастерская управления событиями». В беседе с журналистами он отметил, что сегодня, 14 апреля, он будет докладывать президенту РФ Владимиру Путину «по налогам и вычетам».

«Есть и такая мера для тех, кто хочет заниматься спортом. Где-то 1,5 млрд рублей государство сейчас возвращает», — подчеркнул Дегтярев.

Он отметил, что для получения налогового вычета необходимо потратить на спорт не менее 150 тысяч рублей в год. Министр добавил, что сейчас физической культурой занимаются 80 млн человек. Предполагается, что к 2030 году число граждан увеличится до 100 млн.

Ранее эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский заявил агентству «Прайм», что при продаже недвижимого имущества налог теперь исчисляется не от фактической цены сделки, а от кадастровой стоимости объекта. Даже если собственник решит продать жилье по цене, которая значительно ниже рыночной, налог все равно придется заплатить. Его сумма будет рассчитываться исходя из 70% от кадастровой стоимости или от цены, указанной в договоре купли-продажи, — в зависимости от того, какая из них больше, пояснил собеседник.