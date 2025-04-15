АСВ обратилось к вкладчикам после нового отзыва лицензии Банком России

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о наступлении страхового случая у ПромТрансБанка и обратилось к вкладчикам банка. Сегодня Банк России отозвал у кредитной организации лицензию в связи с нарушением федеральных законов о банковской деятельности. ЦБ также отметил, что банк являлся «хронически убыточным».

ЦБ назначил в банк временную администрацию, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов. Руководитель временной администрации — Бурков Сергей Валерьевич.

Банк, как отмечает АСВ в заявлении, является участником системы обязательного страхования вкладов. Его вкладчики в соответствии с законом имеют право на получение возмещения по вкладам (счетам).

Центробанк отозвал лицензию у одного из российских банков

Агентство планирует начать выплаты не позднее 29 апреля 2025 года. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 18 апреля 2025 года. По данным отчетности банка на 1 марта 2025 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в 5,64 млрд рублей.

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на сайте агентства в разделе «Банки/Страховые выплаты».