Россиянам дали совет по сохранению сбережений в валюте

Для краткосрочного сохранения средств россиянам выгоднее держать капитал в национальной валюте, тогда как на горизонте 4-5 лет надёжнее инвестировать в наличные доллары и евро. Такие рекомендации дал экономист, кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС, аналитик Николай Кульбака.

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«Все очень сильно зависит от того, на какой срок люди собираются сберегать [средства]. Если речь идет о краткосрочном периоде, то здесь, конечно, пока рубли. Если речь об интервале, скажем, четыре-пять лет, то, вероятнее всего, наличные евро или доллары», — сказал Кульбака.

Он предупредил о высокой волатильности валютных пар, прогнозируя «турбулентность» на рынке из-за непредсказуемой политики Дональда Трампа, передает «Лента.Ру».

Кульбака отметил, что действия администрации США создают риски для стабильности курсов. По его словам, Трамп способен на радикальные шаги, что делает прогнозы бессмысленными. Экономист также раскритиковал вложения в недвижимость, указав на хроническую низкую ликвидность этого актива и на том, что продать объект без существенных потерь будет практически невозможно.

Отдельно эксперт предостерег непрофессиональных инвесторов от спекуляций на фондовом рынке. По мнению экономиста, игра с акциями без глубоких знаний — верный путь к потере накоплений.