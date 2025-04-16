Расчет стажа самозанятых и военных пенсионеров предложили изменить

При уплате взносов ниже минимального размера стаж рассчитают пропорционально уплаченным взносам для всех категорий добровольно застрахованных. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Таким образом, стаж для всех граждан, добровольно уплачивающих взносы, будет исчисляться по единым правилам.

У граждан, которые не подпадают под обязательное пенсионное страхование, есть возможность добровольно вступить в правоотношения по ОПС и начать уплачивать взносы. В частности, речь идет о самозанятых, военных пенсионерах из числа, например, адвокатов и индивидуальных предпринимателей, а также гражданах, уплачивающих взносы за себя или за другое лицо.

Чтобы засчитать один год страхового стажа, им нужно уплатить взнос в размере не ниже минимального — 22 процента от МРОТ х 12 месяцев. В 2025 году это 59 241,60 рубля.

При этом иногда возникают ситуации, когда гражданин уплатил взнос ниже минимального. В этом случае самозанятым и военным пенсионерам, которые формируют страховую пенсию, стаж рассчитывают пропорционально уплаченным взносам. Для граждан, уплачивающих взносы за себя или за другое лицо, подобный порядок не предусмотрен.

Проектом закона предлагается унифицировать подход и всем категориям плательщиком засчитывать стаж пропорционально уплаченным взносам.

Помимо этого, предлагается урегулировать вопрос учета стажа граждан, работавших по трудовому договору на должностях гражданского персонала в воинских формированиях, военных следственных органах, дислоцировавшихся за пределами России. В некоторых случаях их зарегистрировали в качестве плательщиков страховых взносов позже 1 января 2002 года. Периоды работы от 1 января 2002 года до момента регистрации хотят учитывать в стаже гражданского персонала по аналогии с воинской службой по призыву как нестраховые периоды.

Как писала «Парламентская газета», ранее в Минтруде подготовили проект постановления Правительства, предлагающий сохранить возможность гражданам засчитывать в трудовой стаж периоды ухода за инвалидами и людьми старше 80 лет.