Кому грозит ограничение на снятие наличных денег в банкоматах

Россиянам не стоит ждать введения массовых ограничений на снятие наличных денег в банкоматах с 1 сентября 2025 года.

Об этом агентству «Прайм» рассказал основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев, передает ИА DEITA.RU.

Как объяснил эксперт, препятствия коснутся только тех, кто вызвал подозрения из-за сомнительных финансовых операций. По мнению специалиста, ограничительные меры в самую первую очередь затронут, так называемых, «дропперов» и иных лиц, замеченных в недобросовестном использовании инструментов расчёта.

Кроме этого, как заявил аналитик, новый подход поможет снизить убытки, связанные с мошенничеством, основанным на методах социальной инженерии. Обычно жертва подобных схем находится в состоянии стресса из-за давления мнимых угроз, однако с юридической точки зрения человек совершает навязанные операции в здравом уме и трезвой памяти.

Мехтиев добавил, что для предотвращения таких рисков банки постоянно анализируют финансовое поведение клиентов. При выявлении нестандартных операций им предоставлено право блокировать снятие наличных или ограничивать лимиты выдачи.

Также эксперт заметил, что, если человек попадает в список подозреваемых в мошенничестве, закон разрешает проводить операции на сумму до 100 тысяч рублей — этого достаточно для повседневных нужд, но недостаточно для проведения транзитных операций.

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