Экономика Франции переживает стремительное падение. Политика президента Эммануэля Макрона оказалась проигрышной, сообщает РИА Новости.

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Так, по данным соцопроса Французского института общественного мнения (Lfop), четверть населения испытывает постоянные трудности с покрытием бытовых расходов. Как пишет агентство, гражданам нередко приходится выбирать между средствами гигиены и продуктами.

«Почти половина граждан (47%) экономят на средствах личной гигиены. Из них 22% ограничивают потребление туалетной бумаги. Кроме того, 33% француженок стали меньше пользоваться косметикой», — говорится в материале.

Кроме того, на товарах первой необходимости, например, подгузниках экономят малообеспеченные молодые семьи.

14 апреля сообщалось, что Франция надеется снизить уровень дефицита бюджета до 4,6% в 2026 году, для этого придется экономить финансовые средства. Министр промышленного и цифрового суверенитета страны Эрик Ломбар заявил, что у страны накопился госдолг, который превышает €3 трлн, и с каждым годом нам приходится все большие суммы отдавать кредиторам. Ломбар сообщил о необходимости стабилизировать долг путем снижения дефицита бюджета.