Названо число россиян, получающих доплату к пенсии

По состоянию на 31 декабря 2024 года в России насчитывалось 6,1 миллиона пенсионеров, которые получали доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

Отмечается, что социальные доплаты к пенсии предназначены для того, чтобы обеспечить пенсионерам доход, равный или превышающий прожиточный минимум.

Сообщается, что 2,9 миллиона человек получают дополнительные выплаты от государства, а 3,2 миллиона — от регионов. Эти выплаты предназначены для всех неработающих пенсионеров, чей доход не достигает прожиточного минимума в регионе проживания.

Ранее издание Life выяснило, как изменятся с 1 мая размеры пенсий. По словам юриста Елены Кузнецовой, в стране на федеральном уровне произойдет увеличение выплат для некоторых категорий пенсионеров.

В частности, граждане, достигшие 80-летнего возраста в мае 2025 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100%. Это приведет к увеличению их пенсии на 8907,70 рублей. Аналогичную прибавку предоставят и инвалидам, которым в мае 2025 года будет установлена I группа инвалидности.