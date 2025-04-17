Подсчитана разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров

Разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров в России составляет 2872,16 ₽ в месяц. Средняя пенсия неработающих граждан — 23 800,81 ₽ в месяц, работающих — 20 928,65 ₽ в месяц. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).

По состоянию на 1 февраля 2025 года численность работающих пенсионеров составила 8 189 699 человек, а неработающих — 32 944 549 человек.

С 2025 года в России вернули индексацию пенсий работающих пенсионеров, выплаты выросли для 7,8 миллиона россиян. Пенсии были проиндексированы по особой схеме, эксперт Сравни рассказал о ней подробно с примером расчёта.

Подспорьем к пенсии может быть процентный доход по вкладам. Пользователи, которые впервые откроют вклад на Сравни до 20 апреля 2025 года, могут получить ставку 30% годовых.