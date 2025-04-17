В ЦБ составили портрет россиян, ставящих самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредиты и займы ставят россияне, которые не имеют долгов или никогда не брали кредитов и займов. Об этом у себя на сайте сообщил Банк России.

В ЦБ напомнили, что возможность установления самозапрета на кредиты и займы на Госуслугах появилась у россиян с 1 марта. За первый месяц ей воспользовались более 8,1 миллиона граждан. Из них около 92% решили полностью отказаться от получения кредитов и займов в банках и МФО не только дистанционно, но и в офисе.

«При этом 44% установивших запрет не имеют долгов, а 26% никогда не брали кредитов и займов», — говорится в тексте.

Среди действующих заемщиков услуга оказалась непопулярна, ею воспользовались менее 1% россиян.

Лидерами по числу установленных самозапретов стали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ростовской и Свердловской областей, Башкортостана и Краснодарского края. Наибольший интерес к услуге проявили граждане в возрасте 40-59 лет (43%). Также самозапрет оказался популярен у россиян в возрасте 21-39 лет (28%) и старше 60 лет (27%).