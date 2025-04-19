НБКИ: размер долгов россиян с просрочкой больше 30 дней составил 2,3 трлн руб

Газета.Ru

Размер долгов россиян по кредитам и микрозаймам с просрочкой платежа больше 30 дней составил 2,3 трлн рублей. Об этом рассказал замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин на конференции Dolg Talk 2025, передает издание «Ведомости».

Назван объем задолженности россиян по кредитам
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В среднем на одного должника приходится около трех кредитов — на семь миллионов заемщиков приходится почти 22 млн кредитных договоров с просрочками. При этом у некоторых должников имеется свыше десяти кредитов перед банками и микрофинасовыми организациями (МФО).

Большая часть или 46,88% проблемных долгов приходится на микрозаймы. Еще 29,46% из них приходятся на потребительские кредиты. Остальные 22,32% составляют долги по кредитным картам. При этом долги по автокредитам и ипотеке составляют лишь 0,89% от общего объема задолженности россиян.

Среди потенциальных банкротов Шикин выделил три типа: лица, которые не способны выплатить свои долги по «историческим» причинам и поэтому идут в банкротство, «законных мошенников», то есть берущих кредиты без намерения их выплачивать, а также смешанный тип — лица, добирающие долги до 1 млн рублей с помощью раздолжнителей для выхода на банкротства.

До этого Portal DA отметил рост сделок в рамках дел о банкротстве на площадке Сбера.

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Владимир Шикин
Сбербанк России