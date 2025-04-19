Назван объем задолженности россиян по кредитам

Размер долгов россиян по кредитам и микрозаймам с просрочкой платежа больше 30 дней составил 2,3 трлн рублей. Об этом рассказал замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин на конференции Dolg Talk 2025, передает издание «Ведомости».

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В среднем на одного должника приходится около трех кредитов — на семь миллионов заемщиков приходится почти 22 млн кредитных договоров с просрочками. При этом у некоторых должников имеется свыше десяти кредитов перед банками и микрофинасовыми организациями (МФО).

Большая часть или 46,88% проблемных долгов приходится на микрозаймы. Еще 29,46% из них приходятся на потребительские кредиты. Остальные 22,32% составляют долги по кредитным картам. При этом долги по автокредитам и ипотеке составляют лишь 0,89% от общего объема задолженности россиян.

Среди потенциальных банкротов Шикин выделил три типа: лица, которые не способны выплатить свои долги по «историческим» причинам и поэтому идут в банкротство, «законных мошенников», то есть берущих кредиты без намерения их выплачивать, а также смешанный тип — лица, добирающие долги до 1 млн рублей с помощью раздолжнителей для выхода на банкротства.

До этого Portal DA отметил рост сделок в рамках дел о банкротстве на площадке Сбера.