Десять россиян выиграли 100 млн рублей в лотерею на Пасху

Десять человек поделили выигрыш в 100 миллионов рублей в воскресном розыгрыше лотереи «Мечталлион». Об этом сообщил оператор всероссийских лотерей, организованных Минфином РФ, передает РИА Новости.

Суперприз в 100 млн рублей был разыгран в 35-м тираже лотереи.

«Десять участников лотереи "Мечталлион" стали сегодня мультимиллионерами, выиграв по 10 миллионов рублей» — рассказали в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея».

Ещё 17 человек выиграли по 1 миллиону рублей.

Победители, разделившие 100 миллионов рублей, купили билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Северной Осетии и Приморском крае.

Также есть и те, кто купил билеты на сайте и в мобильном приложении «Национальной Лотереи».

Всего в воскресном тираже выиграло более 1 миллиона билетов. Общий объем выигрышей составил 225 563 720 рублей.