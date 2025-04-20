Россиянам назвали способ снизить налог на вклады

Снизить налог на вклады можно, получив за это налоговые вычеты. ОБ этом рассказала налоговый консультант Екатерина Пирогова, передает РБК.

В прошлом году россияне в первый раз оплатил налог с процентов по банковским депозитам. Следовательно, в 2025-м появится налог с доходов в виде процентов, полученных 2024-м.

У налога существует необлагаемый лимит (150 тысяч рублей в 2023 году, 210 тысяч рублей — в 2024-м). С процентов, превышающих эту сумму, вкладчик обязуется выплатить налог по ставке 13%. Банки получают проценты, уведомляют об этом налоговые органы, которые производят общие расчеты совокупного результата процентов по вкладам. Чтобы не уплачивать налог или платить меньше, можно заявить налоговые вычеты.

Доходы по депозитам включаются в основную налоговую базу, с которой можно оформить любые вычеты: социальный, имущественный, стандартный налоговый вычет, а также вычет по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) и программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Получить вычет за процентный доход можно по ряду причин:

если у человека небольшие доходы по трудовому договору, или их вообще нет;если человек не работает по договорам гражданско-правового характера или за небольшую оплату;если человек не сдает собственность в аренду без применения НПД (самозанятость);если человек не получает доходы по основной налоговой базе, либо они небольшие.

Значит, россияне с небольшими доходами, студенты, пенсионеры, домохозяйки и ИП могут за счет налоговой декларации получить вычеты дополнительно и с доходов от процентов по вкладам.

В личном кабинете налогоплательщика есть данные о выплаченных процентах за несколько лет, они содержатся в разделе «Доходы» — «Сведения о доходах» — «Проценты по вкладам».

Чтобы заполнить декларацию с информацией о полученных процентах, нужно изучить сведения за нужный год (2023 или 2024, так как в прошлые года проценты не включались в налогооблагаемую базу).

Важно помнить, что налог с процентов по вкладам удерживается только с суммы, превышающей лимиты.

В последние месяцы интерес к шестимесячным вкладам рос. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, за декабрь и январь их доля выросла на 3 п.п. до 26%, в результате чего они сохраняют вторую строчку по популярности у вкладчиков. Учитывая это, главный аналитики Банки.ру составили рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте.