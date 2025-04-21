Уточнены особенности выплаты пенсий перед майскими праздниками

Из-за майских праздников сроки выплаты пенсий сдвигаются, россияне получат их досрочно. Порядок уточнили в пресс-службе Социального фонда России, передает «Комсомольская правда».

Так, пенсионерам, которые получают выплаты с первого по четвертое число, начислят пенсию 30 апреля, а пенсии за период с 5 по 11 мая перечислят досрочно с пятого по седьмое число. После 11 мая выплаты будут приходить в стандартное время.

В основном российские пенсионеры получают выплаты на банковские карты, наличными их доставляет Почта России.

Перенос сроков вызван тем, что почта и банки приостанавливают свою деятельность в период праздников. В Соцфонде добавили, что в отдельных регионах РФ могут быть свои особенности, связанные с праздниками, подробности можно узнать в местном отделении СФР.