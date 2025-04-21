Процедура разблокировки активов российских инвесторов, замороженных из-за санкций, становится все более сложной — теперь лицензию необходимо получать не только в стране, где заморожены средства, но и в принимающей юрисдикции. Об этом «Ведомостям» сообщили опрошенные юристы, работающие с клиентами по вопросам разблокировки активов.

По информации издания, дополнительные лицензии уже требуют Кипр, Швейцария и Испания. Однако в последнем случае это скорее инициатива самих финансовых организаций, а не официальное требование властей, отметил партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук.

О подобной практике также рассказал партнер юрфирмы FTL Advisers Игорь Кузнец, уточнив, что с такими требованиями его клиенты сталкивались в швейцарских банках, причем отдельные финансовые организации запрашивали дополнительные разрешения от властей, а другие — нет.

Юрист практики специальных проектов Vegas Lex Анна Абалакова в беседе с изданием связала новые требования с оверкомплаенсом — избыточным соблюдением банками санкционных ограничений из-за опасений вторичных санкций. При этом специалист подчеркнула, что пока речь не идет о системных изменениях в регулировании.

Стандартная процедура разблокировки по-прежнему предполагает обращение к регулятору страны, где заморожены активы, уточнила Абалакова. Однако для долларовых активов теперь требуется лицензия американского OFAC, даже если они заблокированы в ЕС, добавила юрист.

Одна европейская страна предложила направить активы России на оборону Европы

Ценные бумаги и денежные средства российских инвесторов оказались заблокированы после введения санкций Евросоюза против Национального расчетного депозитария (НРД). Большинство активов подпало под блокировку из-за их учета в бельгийском Euroclear, заморозившем средства по указанию местных властей еще до санкций против российского депозитария, сообщает издание. Ценные бумаги и денежные средства российских инвесторов оказались заблокированы после введения санкций Евросоюза против Национального расчетного депозитария (НРД). Большинство активов подпало под блокировку из-за их учета в бельгийском Euroclear, заморозившем средства по указанию местных властей еще до санкций против российского депозитария, сообщает издание.

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, к началу 2025 года удалось разблокировать около половины активов российских граждан и компаний, попавших под блокировку в 2022 году, уточняет издание.