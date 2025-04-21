Ждет крупный штраф: что нельзя хранить в гараже

Некоторые предметы запрещено хранить в гараже, находящемся на территории жилого сектора. За нарушение запрета нарушителя может ждать крупный штраф, сообщает ИА DEITA.RU.

Подробности рассказала юрист Мария Спиридонова в беседе с РИА Новости. Законодательство изменилось. Если ранее определённый вид предметов можно было хранить в небольшой объёме, то теперь это запрещено вне зависимости от объёма.

В гараже запрещено хранить тару из-под горючего, само горючее и масла. Правило распространяется на помещения, территорию под навесами и открытые площадки для стоянки транспортных средств. Ранее в России действовал приказ МЧС, который позволял хранить в гараже до 20 литров топлива и до 5 литров масла. Сейчас данный приказ отменён, уточняет юрист.

Согласно правилам пожарной безопасности, в гараже также запрещено хранить газовые баллоны, горючие вещества (в том числе органические растворители, спирты, ацетон). Данный запрет применим лишь к гаражам, которые находятся не на дачных участках.

За нарушение предусмотрены санкции: предупреждение или штраф в размере от 5000 до 15000 рублей. Если по причине нарушения запрета произойдёт пожар, виновника обяжут возместить пострадавшим принесённый ущерб.