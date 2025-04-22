В Госдуме напомнили о досрочных выплатах пенсий в мае

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT рассказала, кому выплатят пенсии за май досрочно.

«Получатели пенсий, социальных выплат, как и работающие из тех, у кого выплаты приходятся на 1-4 мая, получат выплаты 30 апреля, в последний рабочий день. Это правило действует для всех получателей», — отметила парламентарий.

Ранее в Социальном фонде России заявили, что некоторые россияне получат пенсию за май досрочно.