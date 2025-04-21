Сбер узнал, сколько россияне стремятся накопить к пенсии

Средний размер накоплений, к которому стремятся россияне к моменту выхода на пенсию, составляет 3,1 млн рублей, свидетельствуют результаты опроса СберНПФ. Несмотря на высокие ожидания, копить на пенсию начали лишь 34,3% опрошенных. В опросе приняли участие более 11 тысяч граждан из 37 городов с населением более 500 тысяч человек.

Большинство граждан (64,3%) рассчитывают отложить более 1 млн рублей, а 2,4% населения планируют накопить более 10 млн рублей. За год заметно снизилось число респондентов, которые намереваются отложить менее 1 млн рублей: с 70% до 35,7%.

Чаще всего для накоплений россияне используют банковские вклады (26,8%) и наличные сбережения (7,8%). Инвестиции в ценные бумаги и недвижимость выбрали 2,2% респондентов.

При этом, как отмечают в СберНПФ, растет интерес к более современным механизмам накоплений, в том числе к программе долгосрочных сбережений (ПДС). По данным Банка России, к концу января 2025 года было заключено 3,3 млн договоров в рамках ПДС, а общий объем привлеченных средств составил 245 млрд рублей.

Россиянин 45 лет со средним по стране доходом в размере 88 тысяч рублей в месяц с помощью ПДС может накопить 3,1 млн рублей за 15 лет, подсчитала исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина. По ее словам, для этого ему нужно ежемесячно откладывать 5 тысяч рублей, перевести в программу средства накопительной пенсии (250 тысяч рублей) и налоговые вычеты.