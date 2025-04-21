Банк России установил рекордно низкий курс доллара

Банк России установил на 22 апреля рекордно низкий курс доллара — 80,8 рубля за доллар. Об это свидетельствуют данные на сайте Центробанка.

Последний раз курс доллар находился ниже 81 рубля в конце мая 2023 года.

Ключевыми факторами, которые привели к падению американской валюты являются развязанные президентом США Дональдом Трампом торговые войны и пятничное заявление главы Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета, который сообщил, что глава Соединенных Штатов рассматривает возможность отставки председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Кроме того ряд экспертов связывают снижение курса доллара с балансом спроса, который упал после Нового года, и предложения данной валюты на рынке РФ.