Экономист раскрыл, что заставляет россиян экономить

Экономические кризисы и пандемия коронавируса значительно повлияли на финансовое поведение россиян, заставили людей взглянуть на деньги по-другому, рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Граждане России осознали, уточнил аналитик, что следует иметь подушку безопасности в виде банковских вкладов на тот период, когда, в силу ряда обстоятельств, падают доходы.

Среди важных факторов также необходимо назвать высокую инфляцию, заметил ученый.

«Многие россияне сейчас предпочитают выжидательную политику, ожидая снижения цен на недвижимость и автомобили. Они откладывают покупки, надеясь, что ситуация улучшится», — отметил Сафронов.

Эксперт пояснил, что россияне не спешат инвестировать в более рискованные активы, такие как акции. Это обусловлено тем, что на рынок ценных бумаг влияют непредсказуемые факторы, существуют риски падения мировых фондовых рынков.