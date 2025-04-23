Банки блокируют операции не платящих проценты владельцев кредиток

Банки в России ужесточили подход к клиентам, которые используют кредитные карты только в течение беспроцентного периода. В некоторых случаях банки снижают лимиты по картам или блокируют операции, что вынуждает клиентов искать другие финансовые организации. Об этом заявил зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес на форуме «Финансы новой цифровой эпохи», передает РБК.

Такую тенденцию топ-менеджер объяснил резким увеличением процентных ставок в стране. Другой фактор, по его словам, — торможение розничного кредитования. Как сообщил Тывес, если по ключевой ставке 6% и большом объеме кредитов наличными банки это терпели большие расходы на кешбэк, то при ключевой ставке в 21% и низких объемах выдач кредитов наличными банки просто начинают блокировать этих клиентов и говорить: «Уходите в другие банки».

Специалист уточнил, что раньше банки соревновались за то, у кого будет больше кешбэка, а теперь — за то, кто быстрее его ограничит. По его словам, в частности, «Уралсиб» изменил стратегию работы с держателями кредитных карт, которые не приносят доход, еще осенью прошлого года. Однако это не единственный банк, который пошел на такой шаг.

Согласно отзывам пользователей Banki.ru, на урезание лимитов по кредиткам указывают и держатели карт Альфа-банка. Такие же обращения также писали клиенты Ренессанс Банка, Совкомбанка, Т-банка.