Почему российским инвесторам трудно заработать на росте золота

Цены на золото впервые в истории превысили $3500 за унцию, с начала года драгметалл подорожал более чем на 25%. При этом российские инвесторы в физическое золото не почувствовали этого роста, пишет Forbes.

В России котировки привязаны к рублёвым ценам на золото, которые зависят от курса доллара. С начала года доллар упал к рублю на 38%, в итоге на Мосбирже золото с начала года подорожало чуть более чем на 2%, до 8915 ₽ за грамм. Для сравнения, в 2024 году доходность золота в рублях составила 45%.

«Риски дальнейшего ослабления доллара как на мировом рынке, так и против рубля в частности, предупреждают о возможном сохранении менее привлекательных внутренних цен на золото в России по сравнению с долларовыми», — говорит аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Инвесторам стоит обратить внимание на российские биржевые контракты на золото, считает директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. Почти все аналитики ожидают снижения курса рубля в течение 2025 года, что позволит отыграть рост цен на золото с начала года, добавляет эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнёв.

Кроме того, инвесторы могут купить акции золотодобытчиков. Однако проблема заключается в том, что сейчас на российском рынке осталось очень мало ликвидных ценных бумаг золотодобытчиков, отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. На Мосбирже из большой тройки — «Полюс», Polymetal и «Петропавловский» — остался только «Полюс». На площадке также есть менее ликвидные акции «Селигдара» и ЮГК. С начала года акции «Полюса» выросли на 38%, «Селигдара» — на 18,6%, а ЮГК — упали на 4%.

«Когда ЦБ начнёт снижать ставки, рубль может резко опуститься, тогда золотодобытчики окажутся в числе основных бенефициаров ослабления рубля и смогут добрать упущенную выгоду от роста золота», — резюмирует аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

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