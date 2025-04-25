Российские фальшивомонетчики переключились с рублей на доллары

Количество выявленных фальшивых рублевых банкнот в банковской системе России снизилось на 27% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Банка России.

Согласно отчету регулятора, в I квартале 2025 года было обнаружено 1 665 поддельных денежных знаков Банка России против 2 286 годом ранее. Сильнее всего снизилось число поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей — с 1 579 до 1 039, а также банкнот в 2 тысячи рублей — с 115 до 59. Количество поддельных монет, напротив, выросло: монет по 10 рублей выявлено 32 против 24 годом ранее, по 5 рублей — 10 против 16.

Несмотря на общее снижение, Центральный федеральный округ остался регионом с наибольшим числом выявленных подделок.

Контрастный рост показали данные по фальшивым иностранным валютам. В I квартале 2025 года выявлено 1 361 поддельная иностранная банкнота — почти вдвое больше, чем годом ранее (751). Из них 1 341 — поддельные доллары США (против 724 в 2024 году). Подделки евро, напротив, снизились с 19 до 15, а китайских юаней — выросли с 3 до 4. Также в 2024 году фиксировались единичные случаи подделки норвежской кроны (5), а в 2025-м — узбекского сума (1).

По сравнению с четвертым кварталом 2024 года число выявленных подделок в национальной валюте также снизилось — на 6%, при этом количество поддельных иностранных банкнот за квартал более чем удвоилось.