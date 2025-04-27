Россиянам назвали два способа увеличить пенсию

Россияне могут существенно приумножить размер своей пенсии. Для этого есть два способа, о них рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов, его слова приводит агентство «Прайм».

По словам эксперта, первый способ — отложить выход на отдых. Если выйти на пенсию на 10 лет позже, ее размер увеличится вдвое. Виноградов уточнил, что государство согласно добавлять 36 тысяч рублей ежегодно к тем средствам, которые человек вкладывает самостоятельно, чтобы застраховать внесенные средства.

Второй вариант — принять участие в программе долгосрочных сбережений. Для этого нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), у которого есть статус оператора программы.

Сейчас в линейках многих банков есть карты для пенсионеров. По ним для клиентов старшего возраста предлагается льготная стоимость обслуживания, категории кэшбэка, оплата ЖКУ без комиссии, часто есть процент на остаток, что позволяет пенсионерам накапливать сбережения. Правда, для получения выгодных условий владельцу карты может быть необходимо перевести на нее начисление пенсии или пособий.