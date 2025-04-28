Эксперт в области информационной безопасности Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером высказался в поддержку введения в России уголовной ответственности для дропперов, отметив, что данная мера назрела давно.

Ранее правительство РФ подготовило поправки в статью 187 УК («Неправомерный оборот средств платежей»). Они вводят уголовную ответственность для дропперов - так называют людей, которые за вознаграждение предоставляют свои банковские карты или наличные для проведения мошеннических операций. Документ предусматривает обязательные работы до 480 часов, штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или ограничение свободы до двух лет. В случае, если подобные операции с картами, которые получены от преступников, проводит клиент банка, его ждет такое же наказание. При этом тем, кто покупает карты специально для мошенников, могут грозить принудительные работы до четырех лет, штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до шести лет.

В мошеннических схемах всегда присутствует длинная цепочка, и в середине этой цепочки находятся дропперы - люди, которые при задержании утверждают, что ничего не знали о преступлении и лишь оказывают курьерские услуги. Конечно, такая позиция не поддается здравой критике, поскольку звучит абсурдно. Дропперы видят, к кому они приезжают, видят, что получают что-то похожее на денежные средства. Кто-то из них периодически даже распаковывает денежные средства и загружает их в банковский терминал. Очевидно, что эти люди прекрасно отдают отчет в своих действиях. Кроме того, нужно отметить, что людей для перевозки денег при реализации преступных схем не заказывают через курьерские службы, а буквально вербуют на различных площадках в даркнете. И, предлагая работу курьером по повышенной ставке, им прямо говорят о том, что они будут принимать участие в нестандартных схемах. Очевидно, что большинство таких людей догадывается, в какой именно схеме они будут принимать участие. Поэтому ужесточение правил в данной плоскости просто необходимо. Дропперы должны осознавать, что они в полной мере являются соучастниками преступной группы, пусть и находятся где-то внизу иерархической пирамиды. Закон, в первую очередь, нацелен на предотвращение преступлений, и здесь он покажет свою эффективность. Теперь многие дропперы, осознавая ответственность, будут лишний раз задумываться перед тем, как что-то делать. Поэтому это нужный и правильный закон. К дропперам необходимо применять самые строгие меры – такие же строгие, как для любых других участников преступных схем. Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

Отвечая на вопрос о наличии рисков для банковских клиентов, эксперт подчеркнул, что готовящийся к принятию закон не будет иметь обратной силы.

«Обычно мера начинает функционировать по каким-то последующим событиям. Но если, к примеру, ранее человек выписал десять банковских карт на свое имя, и какие-то из них находятся в обороте у преступников, то тут могут произойти определенные действия. При этом, скорее всего, они будут производиться со стороны служб безопасности банков. Они будут просто блокировать карты, предупреждать клиентов, что они находятся в обороте у третьих лиц», - отметил специалист.

Верховный суд РФ ранее постановил признать ничтожным кредитный договор, оформленный мошенниками через взломанный аккаунт клиента в мобильном приложении банка.