Россиянам назвали лучшее время для закупки стройматериалов

Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков прокомментировал рост цен на строительные материалы.

По его словам, это было ожидаемо. Он отметил, что подорожание провоцирует возросший спрос, который традиционно падает только в холодное время года. Об этом эксперт заявил в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Эта тенденция существует давно, и вы же понимаете, что спрос определяет предложение. Спрос всегда по весне оживляется, потому что строительный сезон у нас, в общем-то, приходится в основном на теплое время года. Это ожидаемый процесс. Вопрос только в том, насколько это все подорожает», — заявил собеседник.

Причем на ситуацию с ценами не особо влияет и наращивание собственного производства. В пример Шлеменков приводит те же отделочные материалы. Так, еще четыре года назад рулон обоев стоил порядка тысячи рублей. Сегодня стоимость уже в два раза больше. И это не импортная продукция, а отечественная.

«Потому что есть спрос. Спрос есть, значит растет цена. Так устроен свободный рынок, к сожалению», — добавил эксперт.

Аналогичная ситуация и с металлом. Шлеменков подчеркивает, что в России его «столько, что не знаем, куда его девать». Однако и он продолжает дорожать.

«Совет простой: если вы точно знаете, что будете заниматься какими-то строительными делами в предстоящий сезон, закупки материалов нужно производить зимой. Зимой это немножко дешевле», — посоветовал Шлеменков.

Ранее сообщалось, что в России ожидается рост цен на строительные материалы.