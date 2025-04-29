Что грозит за использование чужой банковской карты

За использование чужой банковской карты можно получить штраф и даже оказаться в тюрьме.

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Об этом рассказал агентству «Прайм» председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Егор Диашов.

«Даже незначительное использование карты (например, покупка бутылки воды) может быть расценено как преступление», — рассказал собеседник агентства.

Диашов пояснил, что это может быть квалифицировано как кража с банковского счета в рамках ч. 3 ст. 158 УК РФ. Наказание может варьироваться от штрафов 100–500 тысяч рублей, принудительных работ до 5 лет или лишения свободы на длительный срок — до 6 лет.

По словам эксперта, суд будет учитывать сумму потраченных денег, наличие умысла, а также причиненный ущерб и другие обстоятельства.

Среди прочего Диашов отметил, что передавать свою банковскую карту близким также нельзя. При этом можно оформить дополнительную карту к банковскому счету и передать новую карту членам семьи.

До этого международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, что лимит по кредитным картам россиян могут снизить за пополнение ими банковского вклада и возвращение средств на карту до уплаты процентов.