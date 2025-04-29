Депутат Госдумы напомнил о досрочных выплатах пенсий за май

Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT напомнил, что перед майскими праздниками выплаты пенсий происходят в конце апреля.

«Каждый год перед началом мая страна готовится к длинным выходным, и Социальный фонд России заранее меняет платёжный календарь, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек. В 2025‑м перенос затрагивает тех, чья дата перечисления выпадает на 1—5 мая: средства поступят 29 или 30 апреля», — отметил депутат.

Говырин уточнил, что это делается потому, что первые два дня месяца объявлены нерабочими, а банковские расчёты и выдача наличных, например на почте, в этот период приостановлены.

Он также напомнил, что тем, кто обычно получает деньги 6—8 мая, выплату стараются не откладывать.

«Их реестры объединяют с «первочисельными», и средства зачисляются не позднее 7 мая. Группа 9—11 мая сдвигается на 5—7 мая. Таким образом, ни один пенсионер не должен остаться без денег в праздники, а после 12 мая платёжный цикл возвращается к обычному ходу», — добавил депутат.

Кроме того, он подчеркнул, что перенос выплаты не влияет на объём средств: датой начисления всё равно считается первое число месяца, а досрочное зачисление отражается лишь в выписке.

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина предупредила, что из-за майских праздников график выплат пенсий россиянам поменяется для всех видов её получения.