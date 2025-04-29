Минфин предложил новые льготы для участников СВО и их семей

Министерство финансов РФ выступает с инициативой о предоставлении налоговых льгот для участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, предлагается освободить их от уплаты транспортного и земельного налогов. Кроме того, для многодетных семей предусмотрены налоговые вычеты по имущественному и земельному налогам, говорится на сайте министерства.

Согласно сообщению, «предоставление налоговых вычетов для многодетных родителей по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в объеме, предусмотренном указом президента РФ от 23.01.2024 № 63». Также Минфин выступает за освобождение от уплаты туристического налога за проживание по санаторно-курортному лечению.

Ранее директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что ведомство с 2022 года решило приостановить почти 2 млн исполнительных производств в отношении участников спецоперации на общую сумму свыше 169 млрд рублей. Он подчеркнул, что с начала СВО заморожены взыскания по кредитам, алиментам и другим обязательствам, чтобы снизить нагрузку на участников операции и их семьи.

В Госдуме разъяснили, какие есть льготы для семей участников СВО

По словам Аристова, замороженные суммы включают долги по ЖКХ, микрозаймам, налогам и штрафам. Решение распространяется на военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, а также мобилизованных и добровольцев.