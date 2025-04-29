Банк России сообщил о росте числа кредитных карт у молодежи

Центробанк зарегистрировал увеличение числа кредитных карт среди россиян в возрасте до 20 лет, а также рост доли заемщиков МФО с несколькими активными займами.

Регулятор отметил повышение интереса к кредитным картам среди самой молодой возрастной группы – до 20 лет, передает ТАСС.

В четвертом квартале 2024 года на такие карты приходилось 12,1% от общего числа выпущенных кредитных карт, что больше, чем 11% во втором квартале того же года.

В Банке России также отметили увеличение доли заемщиков микрофинансовых организаций, имеющих более пяти действующих займов. Согласно данным регулятора, во втором полугодии 2024 года число заемщиков МФО возросло с 9,5 млн до 10 млн человек, а доля клиентов с более чем пятью займами выросла на 2,3 процентных пункта – до 12,5%.

Ранее ЦБ сообщил о завершении подготовки к запуску цифровых рублей, которые станут новой формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными средствами.